この厳しい残暑ですが、もうしばらく続きそうです。20日以降を見てみます。 20日は島原を除いて天気は下り坂ですが、予想される最高気温はまだ30℃を超えています。 21日からの3連休は、大気が不安定な状態となり、土曜と日曜は一日を通して雨模様で、雨雲が発達した場合、大雨警報を発表する可能性があるということです。 22日は南部、北部、壱岐・対馬で、祝日の23日は県内全域で、予想最高気温が20℃台