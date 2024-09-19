静岡県議会9月定例会が9月19日、開会しました。9月定例会では、補正予算案など22の議案が提出されました。9月補正予算案の一般会計は37億2000万円で鈴木康友知事の就任後、初めての補正予算編成となります。 【写真を見る】住宅耐震化への支援に1億円計上 静岡県議会9月定例会開会 鈴木知事就任後初の補正予算編成 ＜鈴木康友 静岡県知事＞ 「私は知事就任以来、既定の予算を積極的に活用することで、スピード感を持って