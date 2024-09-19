＜エフエフランドアグリ静岡 大宮直子さん＞ 「こちらがジャンボ落花生の畑です。これからまさに収穫を迎えるところです」 【写真を見る】「普通の落花生に比べてジャンボ」大きさ約2倍の新品種「おおまさり」大井川流域で生産者急増中【しずおか産】 ＜島田支局 河田太一平記者＞ 「大きいですね。そして白色できれいなんですね」 静岡県島田市育ちの「ジャンボ落花生」です。島田市の茶農家、大宮直子さんは10年ほど前