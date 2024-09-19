その地域を表す言葉「方言」。静岡県の方言は大まかに西部・中部・東部、そして、旧井川村、いまの静岡市葵区の井川地区の4つに分類できるといわれています。 【写真を見る】「ハヒフヘホで始まる動詞がパピプペポになる」貴重な"方言"を紙芝居に 過疎化進む地域を舞台に言語学者が作成=静岡県 その貴重な方言を残すため、言語学者が「井川方言」で語る紙芝居を作りました。 ダム湖が見える、南アルプスの麓の静岡市の井川地区