経営が危機的な状況にある新潟県立病院について、今年度は過去最大、約42億円の赤字となる見通しで、県は来年度末までに病床を減らすなど病院の機能・規模の適正化を図る方針を示しました。 ■県立病院 過去最大“約42億円”の赤字見通し 9月18日、県庁で開かれた県立病院経営委員会。この会議の冒頭で金井病院局長が報告したのは…【県病院局金井健一 局長】「今年度の当初予算案では、過去最大の約43億円の赤字を計上してい