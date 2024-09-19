【深圳＝田村美穂】中国広東省深圳（しんせん）市で日本人学校に登校中の男子児童（１０）が男（４４）に刺された事件は、男児が１９日未明に死亡する最悪の結果となった。中国人に男児を悼む動きが出ている一方、日本政府が学校の安全対策を強化している中で事件は発生しており、保護者に動揺が広がっている。事件から一夜明けた１９日、男児が通っていた日本人学校には朝から、弔意を示す菊や白いバラを手にした