香港／東京（ＣＮＮ）中国南部・深圳の日本人学校に通う男児が刃物で刺され死亡した事件で、岸田文雄首相は１９日、中国側に事実関係の説明を求めた。中国外務省によると、日本人の父親と中国人の母親を持つ１０歳の男児が１８日に校門近くで襲われ、搬送先の病院で死亡した。警察によれば、４４歳の容疑者が現場で逮捕された。岸田氏は記者会見で、「極めて卑劣な犯行」「重大かつ深刻な事案」との認識を示し、中国側の説明