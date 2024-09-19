いちき串木野市の吹上浜では、今度の日曜、22日に、地元の「食」や「アート」を楽しめるイベントが初めて開かれます。イベントには地元の高校生が参加し、学校の枠をこえたコラボレーションもあります。 （記者）「波の音と海風が心地よい。吹上浜が舞台」 東シナ海に面したいちき串木野市の吹上浜。この一帯で初めて開かれるのが、食とアートのイベント「浜辺と食と音楽と。」です。 実行委員長で、日置市の