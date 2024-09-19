県内は19日午後、台風14号の強風域を抜けましたが、相次ぐ台風に奄美地方では住民生活に影響が残っています。 気象台によりますと、奄美地方は、午後3時ごろに台風14号の強風域を抜けました。 県内でこれまでに観測された最大瞬間風速は、与論町で27.8メートル、伊仙町で21.9メートル、瀬戸内町で21.5メートルです。気象台は引き続きうねりを伴った高波、強風、土砂災害などに注意するよう呼びかけています。