防衛省が鹿児島県さつま町で検討している自衛隊の弾薬庫整備に向けた動きです。九州防衛局は来月1日から地質調査を始めることを明らかにしました。 防衛省は、さつま町にある標高およそ650メートルの中岳に自衛隊の弾薬庫の整備を検討しています。 九州防衛局は、今年6月から地形や地盤が整備に適しているかどうかの測量調査を進めていますが、19日、来月から地盤の強度を調べるボーリング調査を行うことを明らかに