きょう19日は彼岸の入りです。鹿児島県内の墓地では、花や線香を持った人たちが墓参りに訪れていました。 鮮やかな赤色に染まったヒガンバナ。枕崎市の市営墓地では、先月の台風10号の影響で倒れた墓石もある中、彼岸の入りに合わせて墓参りをする人の姿が見られました。 訪れた人たちは花や線香を手向け、先祖の眠る墓に静かに手を合わせていました。 （訪れた人）「父親と妻が入っている。いつそばにいけるかわからないけど、