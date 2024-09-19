おトクに手に入れやすい鶏胸肉。日々の献立に積極的に取り入れたいものの、パサつきが少々気になるところ。今回は、ちょっとしたコツでしっとりと仕上がるゆで鶏をご紹介します。ヘルシーで淡泊な味わいの鶏胸肉と、香味薬味をきかせた濃厚だれが相性抜群！ぜひお試しください♪『ゆで鶏とじゃがいものごまラー油だれ』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉（大）……1枚（約300g）じゃがいも（大）……1個（約200g）きゅうり……1/2本〈