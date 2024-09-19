秋田朝日放送 １９日未明秋田市で解体中の住宅の一部が燃える火事がありました。警察は不審火の可能性もあるとみて捜査を進めています。 警察と消防によりますと、１９日午前０時４０分ごろ「秋田市新屋日吉町の解体中の空き家が燃えている」と近くに住む人から１１９番通報がありました。火は通報から約３０分後に消し止められましたが、木造一部２階建ての住宅の１階部分約２．４平方メートルが焼けました。けがを