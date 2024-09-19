ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images ＜2024年9月18日（日本時間19日）マイアミ・マーリンズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠ローンデポ・パーク＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャース・大谷翔平投手（30）は「1番・DH」で先発出場。 ＜大谷打席内容＞5打数、1安打、0打点、0得点、0四球、2三振、打率.287 大谷