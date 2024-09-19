秋田朝日放送 １日の市長選で初当選を果たした秋田県・大館市の石田健佑市長（２７）。全国最年少の市長が市政のかじ取りをどのように進めていくのか、秋田朝日放送「トレタテ！」が１９日石田市長に話を聞きました。 （詳しくは動画をご覧ください）