日本サッカー協会（ＪＦＡ）の湯川和之専務理事は１９日、都内の理事会後に報道陣へ対応し、９月のＷ杯アジア最終予選でのＭＦ伊東純也（スタッド・ランス）の日本代表復帰に、改めて「伊東選手が落ち着いてサッカーができる環境かどうかというところで判断した」と説明した。伊東は今年１月のアジア杯期間中に性加害疑惑の影響でチームを離脱。準強制性交致傷などの疑いで刑事告訴され、書類送検されていたが、８月に大阪地検