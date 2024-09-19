○ＡＧＳ [東証Ｓ] 発行済み株式数の1.48％にあたる26万0200株の自社株を消却する。消却予定日は9月30日。 ○フジコーポ [東証Ｐ] 発行済み株式数の4.26％にあたる81万8500株の自社株を消却する。消却予定日は9月27日。 ○キヤノンＭＪ [東証Ｐ] 発行済み株式数の15.26％にあたる2000万株の自社株を消却する。消却予定日は9月30日。 ［2024年9月19日］ 株探ニュース