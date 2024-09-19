日本総合研究所、アイディルートコンサルティング、SCSK、セブン銀行、TIS、電通総研、三井住友信託銀行、三井住友フィナンシャルグループの各社は、発達障がいのある人の能力を引き出し、高度・先端IT領域での活躍機会の創出を目指す「ニューロダイバーシティマネジメント研究会」の設立を発表した。9月19日時点の研究参加企業(日本総研以降五十音順)コミュニケーションや環境への適応に困難を抱えやすいとされる一方で、論理的思