9月23日に投開票が行われる、立憲民主党の代表選挙。野党第1党の党首として、与党・自民党に対峙する“顔”は誰に決まるのか。【映像】4人の中で代表にふさわしいのは？ 立憲支持者への調査結果（％）2009年に政権交代を成し遂げた民主党政権下で総理大臣を務め、立憲民主党最高顧問の野田佳彦氏（67）。民主党政権の菅内閣で官房長官を務め、立憲民主党を結党した初代代表の枝野幸男氏（60）。現代表の泉健太氏（50）。衆議院