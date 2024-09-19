下水道管の工事中に２人が行方不明になった現場＝１９日午後７時４０分ごろ、相模原市中央区光が丘１丁目１９日午後４時半ごろ、相模原市中央区光が丘１丁目付近で、「下水道工事中に男性２人が流された」と１１９番通報があった。市下水道保全課などによると、作業員７人が地下約１０メートルにある縦横それぞれ約３メートルの下水道管の耐震化工事を行っていた際、急な豪雨により管内の水位が上昇。３０代と４０代の男性作業