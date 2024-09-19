¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/19¡Û¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É¤ò·è¤á¤ë¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMISS CIRCLE CONTEST 2024¡×¤Ë¤Æ¡¢2¼¡¿³ººÄÌ²á¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹·ÇºÜ¸¢¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½Ð¾ì¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï¡¢¹ñÎ©Âç³Ø°å³ØÉô3Ç¯¤Î»³ËÜ±ÍÈþ¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤¨¤¤¤ß¡Ë¤µ¤ó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÈ©¤¬âÁ¤·¤¤¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É¸õÊä¢¡¡ÖMISS CIRCLE CONTEST¡×¡Ê¥ß¥¹¥µ¡¼¡Ë¤È¤Ï¡©¡ÖMISS CIRCLE CONTEST¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥ß¥¹¥µ¡¼¡Ë¤È