女優・森七菜のスタッフ公式インスタグラムが19日に更新。森の最新ショットを披露すると、美しさに絶賛が集まった。【写真】すっかり大人な雰囲気の森七菜スタッフは「SPUR.JP『あの人のお気に入りvol.８』オフショット」とつづり、「SPUR（シュプール）」の撮影からオフショットを公開した。写真には淡いニットのトップスを着用した彼女が収められており、遠くを見つめる大人っぽい表情や、口元を隠してほほ笑むいたずらっぽ