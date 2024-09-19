ボートレース第１３５期生の選手養成訓練修了記念競走が２０日、福岡県柳川市のボートレーサー養成所で開催される。１９日には修了生の記者会見が行われた。現役ボートレーサー・木山誠一（４９＝岡山）の長男・木山大聖（２１＝岡山）がメインレースとなる「養成所チャンプ決定戦」に５号艇で出場する。木山は「父は普段の生活から楽しそうだった。お金と時間に余裕があるのが良さそうに見えたし、レースもかっこいい。それ