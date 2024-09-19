日向坂46が波に乗っている。8月には四期生11人が日本武道館で3日間にわたり、単独ライブを開催。今月7日、8日にはグループにとって大きな挑戦だった宮崎県での「ひなたフェス2024」を成功させた。11月からは全国ツアーをスタートし、ファイナルでは、昨年から目標に掲げていた東京ドーム公演2daysを行う。加速度的に勢いを増していく中で、新たにリリースするのが、12thシングル「絶対的第六感」だ。表題曲メンバーの二期生・