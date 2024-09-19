テレビプロデューサーの佐久間宣行が19日深夜放送の『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』（ニッポン放送／毎週水曜27時）にて、元NGT48・中井りかの結婚式に出席した際のエピソードを披露。お笑いコンビ・三四郎の相田周二が“芸人で一人だけ”結婚式に招待されていたことを明かした。【写真】確かに、相田周二がいる中井は、ことし3月に一般男性との結婚を発表。相手は中井が出演していた『青春高校3年C組』（テレビ