パリ五輪・柔道女子52kg級代表の阿部詩が19日、自身のインスタグラムを更新。高校の同級生で、同じ女子柔道の韓国代表・金知秀（キム・チス）と休日を満喫する様子を公開している。【写真】阿部詩、五輪敗戦後初のショットは兄・一二三らとの家族ショット金は阿部と同じ夙川学院高校出身、在日韓国人3世の柔道家で、先のパリオリンピックにも韓国代表として出場し、混合団体の銅メダル獲得に貢献している。阿部はそんな金と2