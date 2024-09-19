Å¨ÃÏ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀïÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÅðÎÝ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï8-4¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£½é²ó¤Ë¥·¡¼¥º¥ó49¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤ËÀ®¸ù¡£Á°Æü¤Î48¹æ2¥é¥ó¤ËÂ³¤­¡¢ÇØ¸å¤Ç¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤Î´ÇÈÄ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£´ë¶È¤Î¸ø¼°X¤â½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï½é²ó¤Ëº¸Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯¥à¡¼¥­¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÂÇÀÊ¤Î½éµå¤«¤éÁö¤Ã¤¿¡£ÆóÅð¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¡¢¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤ò¸«Æ¨¤µ¤º°ìµ¤¤Ë»°ÎÝ¤â