女優の松本まりかが主演を務める『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）のインスタグラムが19日までに更新。松本と子役のかわいい2ショットに反響が集まった。【写真】親子のようにソックリな松本まりか＆嶽本渚琉本作の原作は、LINEマンガにて現在配信中で配信と同時に総合ランキング1位を獲得した同名のフルカラー電子漫画。物語序盤から衝撃的な展開の泥沼すぎる復讐漫画を連続ドラマ化する。松本は長年