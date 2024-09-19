9月25日（水）に発売されるKing Gnuの映像商品『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME”』のトレーラー映像が公開された。2024年1月から3月にかけて開催された全国5大ドームツアー＜King Gnu Dome Tour「THE GREATEST UNKNOWN」＞では、全国5都市9公演を通じて計38万人が動員され、メジャーデビューから約5年でのドームツアー開催はバンドとしては史上最速の記録となったものだ。公開されたトレーラー映像は、映