緑黄色社会が新曲「僕らはいきものだから」を9月20日に配信リリースする。「僕らはいきものだから」は、『第91回(2024年度) NHK全国学校音楽コンクール(Nコン)』中学校の部 課題曲としての書き下ろし曲で、作詞・作曲を長屋晴子(Vo)が担当。誰もが抱く変化への不安に寄り添い背中を押してくれるバラードで、時にささやくように、時に叫ぶように鳴らすボーカルとバンドの演奏に、コーラスのアンサンブルが加わった生命力溢れる楽曲