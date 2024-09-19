【ディズニー・ハロウィーン スーベニアグッズ】 9月1日～11月7日 販売 東京ディズニーランドにて、9月1日より「ディズニー・ハロウィーン」のスーベニア付きメニューが販売されている。本稿では、そのうちランチケースとカップを撮り下ろしで紹介する。 今回のスーベニア付きメニューでは、ミッキ&#