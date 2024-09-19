土岐麻子が11月3日(日)、恵比寿ガーデンプレイス ザ・ガーデンホールにてワンマンライブ＜土岐麻子 SPECIAL LIVE STANDARDS & BEST 〜Peppermint Sunday〜＞を開催する。同公演にTRICERATOPSの和田唱がゲスト出演することが決定した。◆土岐麻子 画像土岐と和田は10月に＜第35回高崎音楽祭＞での共演が決定しているが、両者の共演が東京でも実現する形だ。土岐麻子は2月にソロデビュー20周年を迎え、4月には31曲を収めたオール