『合鍵くんと幸せごはん（4）』（黒麦はぢめ/KADOKAWA）第34回【全34回】会社員の渚は、昔、隣に住んでいた馴染みの長距離ドライバー・浩とひょんな成り行きから半同棲することに。しかし、恋人同士というロマンチックなものではなく、“飼い主とペット”のような不思議な関係。食欲旺盛な彼と食べるごはんは、ひとりで食べていたときよりも美味しくて――。次第にふたりで過ごす何気ない日々が彩られていく。アラサーOLと年下男