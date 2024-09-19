Xゲーム千葉大会の前日記者会見後、撮影に応じる（左2人目から）アリサ・トルー、赤間凛音、白井空良ら＝19日、千葉市アクションスポーツの世界トッププロが集まるXゲーム千葉大会の開幕を翌日に控えた19日、会場となる千葉市の幕張メッセで記者会見が開かれ、スケートボードのストリートでパリ五輪女子銀メダルの赤間凛音は「（Xゲームで）まだ金メダルが取れていない。自分らしいスタイルを出して優勝したい」と抱負を語った。