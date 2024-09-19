アンケート結果を公表するLGBT法連合会の神谷悠一事務局長（左）ら＝19日午後、厚労省LGBT法連合会などは、自民党総裁選と立憲民主党代表選の候補者に対し、性的指向・性自認に関するアンケートを行い、19日に結果を公表した。自民9候補のうち回答したのは2候補のみで、連合会の神谷悠一事務局長は「無回答が多く誠に遺憾だ」と述べた。立民は4候補全員が回答し、同性婚の法制化にも全員が賛成だった。総裁選候補で回答したの