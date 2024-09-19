エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【韓国のアットコスメ】韓国のオリヤンでコスメ好きなだけ買い放題したらハメ外しすぎてたまんない！！！』の動画を投稿。様々な購入コスメを紹介してくれました！【関連記事】エミリン「もう最強」購入した保湿力抜群のクリーム系シートマスク■クッションファンデ動画内で登場したのがこちら！BANILACO/カバーリシャス アルティメット ホワイト クッション 税込3,300円