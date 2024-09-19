スキンケアシリーズ「ワフードメイド」から、『酒粕*パック グロー 紅茶の香り』を、9月24日 10:00より公式オンラインショップ、pdc楽天市場にて予約販売予定。2024年10月22日にドン・キホーテで数量限定で発売する。*酒粕エキス(保湿成分)■華やかに広がる紅茶の香りお酒の香りが苦手な方でも使用可能な、フルーティーな香りの中にも甘さがある、上品な香り。リラックスタイムにもおすすめ。■商品情報株式会社pdcワフードメイ