夫婦YouTuberの華金カップルは9月18日、YouTubeを更新。『結婚式前夜、爆弾発言した夫』と題した動画を公開し、反響を呼んでいます。【実際の画像：華金カップル、結婚式前夜の爆弾発言とは？】「まじで結婚式するとは思われへん、俺ら」同チャンネルは、たつやさんとりこさんのカップルチャンネルとしてスタート。2023年に結婚を発表し、現在は夫婦YouTuberとして人気を博しています。今回はハワイで結婚式を挙げるという2人の、