岸田総理は19日、能登半島地震の被災地・輪島市や内灘町を視察しました。この中で、液状化被害に見舞われた地区の復旧・復興を加速させるため、10月にも土地の境界線を調べるための専門家を現地に派遣する意向を示しました。午前10時すぎ、岸田総理が最初に訪れたのは、元日の地震で大規模な火災に見舞われた輪島市の朝市通り周辺。坂口茂市長から公費解体の進ちょく状況について説明を受けました。坂口茂市長「がれきの撤去は約95