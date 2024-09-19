2025年春に卒業を予定する高校生を対象にした企業の採用選考が9月16日に解禁される中、売り手市場を反映し石川県内の求人倍率は3.90倍と、過去最高の水準となっています。石川労働局によりますと、2025年春に卒業予定の高校生のうち、就職を希望する生徒は7月末現在で、2023年とほぼ同じ水準の1554人となっています。一方、企業からの求人は6057件と、2023年の同じ時期より164件、率にして2.8%増加しました。これに伴い求人倍率は2