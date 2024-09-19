地震で大きな被害を受けた石川県珠洲市大谷地区の小中学生が、町の復興のためにと地域の魅力を発信する商品を制作しました。少子化の影響などで小中一貫の義務教育学校として運営が行われている大谷小中学校。子どもたちが、商品を梱包する作業などに追われていました。珠洲市の復興に向け何かできる事はないかと発案したのが、大谷地区の魅力を詰め込んだカプセルトイです。シーグラスや貝殻など地域の魅力が詰まったカプセル石川