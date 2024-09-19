Snow Manが10月30日にリリースする4thアルバム『RAYS』の、収録曲が公開。あわせて、今作の特設サイトがオープンした。 （関連：Snow Man、不二家新CMに詰まった愛される理由持ち前の仲の良さと前向きさを発揮） 収録曲は、MVがSnow Man史上最速で3000万回再生を突破した「EMPIRE」、テレビ朝日系TVアニメ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』エンディング主題歌「One」など、新曲13曲を含む全18曲。あわせ