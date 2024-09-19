左から：「ご当地の一杯 旭川 醤油ラーメン」「同 富山 ブラック醤油ラーメン」エースコックは、10月14日から、手頃な価格と豊富なバリエーションで全国各地のご当地ラーメンの味わいを手軽に楽しめる「ご当地の一杯」シリーズの新商品「ご当地の一杯 旭川 醤油ラーメン／富山 ブラック醤油ラーメン」を発売する。家にいながら全国各地の味わいを手軽に楽しめる「ご当地の一杯」シリーズから、旭川と富山の旅情や郷愁を感じられる