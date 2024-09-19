「ノエビア シルキーリフト」ノエビアは、ゴールデンシルクエキス（加水分解シルク）やパールエキス（加水分解コンキオリンタンパク）をはじめとした美容成分と、ノエビアオリジナル植物エキスを含む12種類の厳選成分を配合した美容液「ノエビア シルキーリフト」を11月5日に発売する。シルクのようになめらかで、うるおいによる透明感と、つや・ハリのある輝きに満ちた肌へと導く。全国の販売店、通信販売で購入できる。商品特長