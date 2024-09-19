2024年７月以降、ブラジルのメディアが「近年で出色の若手ＣＢ」と評し、「レアル・マドリー、バルセロナを含むスペイン、イングランド、ドイツなどの欧州クラブが視察を繰り返し、強い興味を示している」と伝える18歳がいる。 ヴィトール・レイス（パルメイラス）。細身だがスピードがあり、状況判断が的確で、ポジショニングが秀逸。空中戦に強く、足下の技術も高い。常に冷静沈着で、ミスが少ない。ブラジル代表のＣＢ