人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2024年9月20日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）ひとりで楽しむと運気アップ！ 漫画喫茶や書店をのぞこう。 11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）イベントの準備をするなら今日が◎。ホームパーティーなら料理の予習を。 10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）