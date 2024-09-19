エレコムは9月17日、Apple Watch用の磁気充電アダプター「MPA-AWCDCQWH」と磁気充電ケーブル「MPA-AWCCQWHシリーズ」を発売した。MPA-AWCDCQWHはUSB Type-C端子に直刺しするアダプターで、ケーブルがじゃまにならないほか、手軽に携帯できるのがポイント。店頭予想価格は、MPA-AWCDCQWHが6,980円前後、MPA-AWCCQWHシリーズは0.5mが5,680円前後、1mが5,779円前後、2mが5,980円前後。○MPA-AWCDCQWHMPA-AWCDCQWHは、USB Type-Cポート