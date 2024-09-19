◇男子ゴルフツアーパナソニック・オープン第1日（2024年9月19日兵庫県有馬ロイヤルGC＝7100ヤード、パー72）宋永漢（ソン・ヨンハン、33＝韓国）が大会コースレコードに並ぶ、自己ベストの61を叩き出し、11アンダーで単独首位発進を決めた。ツアー通算5勝の平田憲聖（23＝ELECOM）が自身最多の11バーディー、1ボギーの自己ベストに並ぶ62をマークし、1打差の2位。清水大成（25＝ロピア）が自身初のエースを達成するな