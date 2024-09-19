ボクシング元世界2階級王者の亀田大毅氏（34）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ボクシング初タイトル戦が決定した那須川天心（帝拳）が狙う世界ベルトについて予想した。現在、日本人4選手が世界王者を独占する“黄金階級”のバンタム級。その中で10月13日、14日の2日間に渡って、7つの世界戦がマッチメークされた「PrimeVideoBoxing10」（有明アリーナ）が開催される。その大会では那須川のボクシング初タ