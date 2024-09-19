全国老人保健施設協会など民間の高齢者施設9団体は19日、介護事業所での賃上げ状況や物価高の影響に関する調査結果を公表した。2024年度の正職員の賃上げ額は前年度比33％増の6098円だった。賃上げ率は2.52％で、他産業より低かった。一方、施設側は物価高騰で光熱費などが上昇し、経営が圧迫されているとして政府に支援を求める方針。調査は8月下旬〜9月上旬に実施。8761事業所分の回答を得た。賃上げ額のうち、賃金を底上げ